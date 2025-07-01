https://ria.ru/20250701/trener-2026468514.html

В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию

В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию - РИА Новости, 01.07.2025

В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию

Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:20:00+03:00

2025-07-01T11:20:00+03:00

2025-07-01T11:20:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. По данным Хабаровского краевого суда, тренер в 2022-2023 годах в сельских школах региона проводил тренировки в спортивной секции одного из видов боевых искусств с участием несовершеннолетних возрастом от 7 до 14 лет, а также привлекал этих детей к участию в соревнованиях. "Осужден тренер одного из видов боевых искусств по пункту "б" части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних... Суд назначил наказание - 18 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 10 лет, с отбыванием наказании в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет. Отмечается, что подсудимый вину не признавал. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступления лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250630/prigovor-2026393360.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, россия