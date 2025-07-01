Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/trener-2026468514.html
В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию
В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию - РИА Новости, 01.07.2025
В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию
Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:20:00+03:00
2025-07-01T11:20:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. По данным Хабаровского краевого суда, тренер в 2022-2023 годах в сельских школах региона проводил тренировки в спортивной секции одного из видов боевых искусств с участием несовершеннолетних возрастом от 7 до 14 лет, а также привлекал этих детей к участию в соревнованиях. "Осужден тренер одного из видов боевых искусств по пункту "б" части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних... Суд назначил наказание - 18 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 10 лет, с отбыванием наказании в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет. Отмечается, что подсудимый вину не признавал. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступления лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026393360.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровский край, Россия
В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию

В Хабаровском крае тренера осудили за развратные действия в отношении 11 девочек

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
По данным Хабаровского краевого суда, тренер в 2022-2023 годах в сельских школах региона проводил тренировки в спортивной секции одного из видов боевых искусств с участием несовершеннолетних возрастом от 7 до 14 лет, а также привлекал этих детей к участию в соревнованиях.
"Осужден тренер одного из видов боевых искусств по пункту "б" части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних... Суд назначил наказание - 18 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 10 лет, с отбыванием наказании в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет.
Отмечается, что подсудимый вину не признавал. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступления лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних
Вчера, 21:07
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала