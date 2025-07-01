В Хабаровском крае тренера осудили на 18 лет за педофилию
В Хабаровском крае тренера осудили за развратные действия в отношении 11 девочек
Суд. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Спортивный тренер в Хабаровском крае лишен на 18 лет свободы за действия сексуального характера и развратные действия в отношении 11 девочек, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
По данным Хабаровского краевого суда, тренер в 2022-2023 годах в сельских школах региона проводил тренировки в спортивной секции одного из видов боевых искусств с участием несовершеннолетних возрастом от 7 до 14 лет, а также привлекал этих детей к участию в соревнованиях.
"Осужден тренер одного из видов боевых искусств по пункту "б" части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних... Суд назначил наказание - 18 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 10 лет, с отбыванием наказании в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в различное время и местах на территории Хабаровского края тренер совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет, а также развратные действия в отношении четырех своих учениц возрастом от 12 до 14 лет.
Отмечается, что подсудимый вину не признавал. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступления лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних.