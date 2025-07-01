https://ria.ru/20250701/tramp-2026629446.html

Трамп заявил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности

Трамп заявил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп заявил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние власти расследуют применение прошлой администрацией во главе с Джо Байденом устройства для автоподписи... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:07:00+03:00

2025-07-01T23:07:00+03:00

2025-07-01T23:07:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние власти расследуют применение прошлой администрацией во главе с Джо Байденом устройства для автоподписи документов, но привлекать бывшего американского лидера к уголовной ответственности не имеет смысла, поскольку он все равно не сможет осознать происходящего. "Байден помиловал многих, только себя не помиловал. Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Вероятно, он бы не понял, что происходит. Так что, может, было бы не так плохо", - сказал Трамп журналистам на борту президентского борта. Нынешнего президента США в период предвыборной кампании привлекали по четырем уголовным делам. Трамп назвал Байдена "худшим президентом", а другого демократа, Барака Обаму, - "ужасным", добавив, что и о республиканце Джордже Буше-младшем он невысокого мнения из-за вторжения на Ближний Восток. Лучшим президентом нынешнего века Трамп назвал себя. "Очень высокую оценку получает Трамп, пять", - сказал он.

https://ria.ru/20250626/bayden-2025471586.html

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в мире, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, барак обама