https://ria.ru/20250701/tramp-2026626642.html

Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы на смену Джерому Пауэллу. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:37:00+03:00

2025-07-01T22:37:00+03:00

2025-07-01T22:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы на смену Джерому Пауэллу. "У меня есть два-три основных выбора", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него кандидаты на пост главы ФРС. Президент США добавил, что сейчас банковской системой страны руководит "кретин". Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику. Трамп утверждает, что снижение ставки принесет экономике сотни миллиардов и даже триллион долларов, и давно угрожает увольнением Пауэллу, который более 10 лет - в совете ФРС, а возглавил структуру в 2018 году по предложению Трампа. Подобное решение президента США может подорвать веру в независимость банковского контролера, и даже обсуждение такой вероятности вызывало негативную реакцию на рынках, поэтому Трамп пока ограничивался лишь словесными угрозами.

https://ria.ru/20250629/tramp-2026156388.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша