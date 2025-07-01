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Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС - РИА Новости, 01.07.2025
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22:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/tramp-2026626642.html
Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС
Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы на смену Джерому Пауэллу. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы на смену Джерому Пауэллу. "У меня есть два-три основных выбора", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него кандидаты на пост главы ФРС. Президент США добавил, что сейчас банковской системой страны руководит "кретин". Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику. Трамп утверждает, что снижение ставки принесет экономике сотни миллиардов и даже триллион долларов, и давно угрожает увольнением Пауэллу, который более 10 лет - в совете ФРС, а возглавил структуру в 2018 году по предложению Трампа. Подобное решение президента США может подорвать веру в независимость банковского контролера, и даже обсуждение такой вероятности вызывало негативную реакцию на рынках, поэтому Трамп пока ограничивался лишь словесными угрозами.
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цены на нефть, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Трамп заявил, что на пост главы ФРС на смену Пауэллу есть несколько кандидатов

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы на смену Джерому Пауэллу.
«
"У меня есть два-три основных выбора", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него кандидаты на пост главы ФРС.
Президент США добавил, что сейчас банковской системой страны руководит "кретин".
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику. Трамп утверждает, что снижение ставки принесет экономике сотни миллиардов и даже триллион долларов, и давно угрожает увольнением Пауэллу, который более 10 лет - в совете ФРС, а возглавил структуру в 2018 году по предложению Трампа. Подобное решение президента США может подорвать веру в независимость банковского контролера, и даже обсуждение такой вероятности вызывало негативную реакцию на рынках, поэтому Трамп пока ограничивался лишь словесными угрозами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп назвал нынешнего главу ФРС США тупым
29 июня, 17:30
 
Цены на нефтьСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
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