https://ria.ru/20250701/tramp-2026594114.html

Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском

Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:05:00+03:00

2025-07-01T18:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов."Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры", - сказал Трамп журналистам по прибытии во Флориду, отвечая на вопрос, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США.Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), а США "смогут сэкономить целое состояние" благодаря принятым в отношении Маска мерам.Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html

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сша, в мире, флорида, дональд трамп, илон маск