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Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском - РИА Новости, 01.07.2025
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18:05 01.07.2025 (обновлено: 18:42 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tramp-2026594114.html
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:05:00+03:00
2025-07-01T18:42:00+03:00
сша
в мире
флорида
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов."Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры", - сказал Трамп журналистам по прибытии во Флориду, отвечая на вопрос, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США.Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), а США "смогут сэкономить целое состояние" благодаря принятым в отношении Маска мерам.Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026559848.html
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сша, в мире, флорида, дональд трамп, илон маск
США, В мире, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп рассказал новые подробности о конфликте с Маском

Трамп заявил, что Маску не стоит играть с ним в игры

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов.
"Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры", - сказал Трамп журналистам по прибытии во Флориду, отвечая на вопрос, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США.
Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), а США "смогут сэкономить целое состояние" благодаря принятым в отношении Маска мерам.
Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE, который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Вчера, 16:27
 
СШАВ миреФлоридаДональд ТрампИлон Маск
 
 
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