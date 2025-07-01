https://ria.ru/20250701/tramp-2026544078.html

Трамп рассказал, какие темы обсудит с Нетаньяху

Трамп рассказал, какие темы обсудит с Нетаньяху - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп рассказал, какие темы обсудит с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним "множество тем", включая конфликт... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:42:00+03:00

2025-07-01T15:42:00+03:00

2025-07-01T15:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним "множество тем", включая конфликт в Газе и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана. "Он (Нетаньяху - ред.) приедет сюда. Мы обсудим множество вещей. Мы поговорим об огромном успехе, которого добились. Это был невероятный успех в Иране, такого точного удара не было много лет", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома в преддверии вылета в штат Флорида. По его словам, атака была "по-настоящему блестящей" и может быть описана лишь одним словом - "уничтожение". "Комиссия по атомной энергии заявила, что попасть на объект невозможно - он разрушен полностью", - добавил президент США. Трамп отметил, что также обсудит с Нетаньяху вопрос освобождения оставшихся в Газе заложников. "Мы уже вернули многих. Мы хотим вернуть всех", - сказал он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сектор газа