Трамп рассказал, какие темы обсудит с Нетаньяху
Трамп сообщил, что обсудит с Нетаньяху удар по Ирану и ситуацию в Газе
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним "множество тем", включая конфликт в Газе и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана.
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По его словам, атака была "по-настоящему блестящей" и может быть описана лишь одним словом - "уничтожение".
"Комиссия по атомной энергии заявила, что попасть на объект невозможно - он разрушен полностью", - добавил президент США.
Трамп отметил, что также обсудит с Нетаньяху вопрос освобождения оставшихся в Газе заложников.
"Мы уже вернули многих. Мы хотим вернуть всех", - сказал он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.