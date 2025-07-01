https://ria.ru/20250701/tramp-2026437889.html

Трамп предложил DOGE проверить Маска

Трамп предложил DOGE проверить Маска - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп предложил DOGE проверить Маска

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить бизнесмена Илона Маска, ранее... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:22:00+03:00

2025-07-01T08:22:00+03:00

2025-07-01T10:26:00+03:00

сша

дональд трамп

илон маск

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить бизнесмена Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство."Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы состояние. Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это", — написал он.По словам американского президента, электромобили — это прекрасно, но не следует всех заставлять иметь их."Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку", — добавил Трамп.Он выступил с таким заявлением после нового выпада Маска в его адрес. Так, на днях миллиардер вновь раскритиковал продвигаемый главой Белого дома законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством. Скандальный документВ воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.Инициатива предполагает:Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.

https://ria.ru/20250609/mask-2021840471.html

https://ria.ru/20250701/mask-2026431245.html

https://ria.ru/20250615/maska-2022918698.html

https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

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сша, дональд трамп, илон маск, в мире