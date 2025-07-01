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Трамп предложил DOGE проверить Маска - РИА Новости, 01.07.2025
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08:22 01.07.2025 (обновлено: 10:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tramp-2026437889.html
Трамп предложил DOGE проверить Маска
Трамп предложил DOGE проверить Маска - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп предложил DOGE проверить Маска
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить бизнесмена Илона Маска, ранее... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:22:00+03:00
2025-07-01T10:26:00+03:00
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дональд трамп
илон маск
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить бизнесмена Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство."Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы состояние. Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это", — написал он.По словам американского президента, электромобили — это прекрасно, но не следует всех заставлять иметь их."Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку", — добавил Трамп.Он выступил с таким заявлением после нового выпада Маска в его адрес. Так, на днях миллиардер вновь раскритиковал продвигаемый главой Белого дома законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством. Скандальный документВ воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.Инициатива предполагает:Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.
https://ria.ru/20250609/mask-2021840471.html
https://ria.ru/20250701/mask-2026431245.html
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сша, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп предложил DOGE проверить Маска

Трамп на фоне критики со стороны Маска предложил DOGE проверить бизнесмена

© Getty Images / Samuel CorumИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Getty Images / Samuel Corum
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE) проверить бизнесмена Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство.
"Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы состояние. Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это", — написал он.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа
9 июня, 17:11
По словам американского президента, электромобили — это прекрасно, но не следует всех заставлять иметь их.
"Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку", — добавил Трамп.
Он выступил с таким заявлением после нового выпада Маска в его адрес. Так, на днях миллиардер вновь раскритиковал продвигаемый главой Белого дома законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз
06:51

Скандальный документ

В воскресенье американский сенат начал 20-часовые дебаты по законопроекту, известному как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Нижняя палата конгресса одобрила его еще в мае.
Инициатива предполагает:
  • увеличение потолка госдолга США на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • увеличение военных расходов,
  • сохранение налоговых льгот, действующих с первого президентского срока Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке
15 июня, 09:11
Ожидается, что законопроект позволит сократить федеральные расходы и предоставит американцам серьезные налоговые льготы. При этом, по оценке бюджетного управления конгресса, принятие документа может привести к увеличению нацдолга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов человек медстрахования.
Маск не раз критиковал этот документ. По его мнению, бюджетный дефицит вырастет до 2,5 триллиона долларов, а граждане столкнутся с непосильными долгами.

В начале июня между предпринимателем и президентом произошла публичная перепалка из-за этой инициативы. Они обменялись оскорбительными репликами в соцсетях. Позже Маск выразил сожаление о некоторых постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения.

В то же время аналитики считают, что если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга, то США к августу могут оказаться на грани дефолта.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
 
СШАДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
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