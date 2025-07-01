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Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма - РИА Новости, 01.07.2025
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03:12 01.07.2025 (обновлено: 03:13 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tramp-2026420009.html
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма
Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. РИА Новости, 01.07.2025
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. Золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров с подписью Трампа продается через сайт, а ссылку президент США разместил в своей соцсети Truth Social. "Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа президентского парфюма. Как сообщалось, Трамп на середину июня получил десятки миллионов долларов с продажи именной криптовалюты и миллионы от торговли сувенирной продукцией. В частности, его книга Save America принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026414875.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма

Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма для патриотов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов.
Золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров с подписью Трампа продается через сайт, а ссылку президент США разместил в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
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"Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа президентского парфюма.
Как сообщалось, Трамп на середину июня получил десятки миллионов долларов с продажи именной криптовалюты и миллионы от торговли сувенирной продукцией. В частности, его книга Save America принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
Сувенирная стодолларовая банкнота с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина
25 января, 07:39
 
В миреТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
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