https://ria.ru/20250701/tramp-2026420009.html
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма
Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:12:00+03:00
2025-07-01T03:12:00+03:00
2025-07-01T03:13:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. Золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров с подписью Трампа продается через сайт, а ссылку президент США разместил в своей соцсети Truth Social. "Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа президентского парфюма. Как сообщалось, Трамп на середину июня получил десятки миллионов долларов с продажи именной криптовалюты и миллионы от торговли сувенирной продукцией. В частности, его книга Save America принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026414875.html
https://ria.ru/20250125/dollary-1995432901.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_214:0:2788:1930_1920x0_80_0_0_acf9371e113e8248ce2c474a6a6ce4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма
Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма для патриотов
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов.
Золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров с подписью Трампа
продается через сайт, а ссылку президент США
разместил в своей соцсети Truth Social.
"Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа президентского парфюма.
Как сообщалось, Трамп на середину июня получил десятки миллионов долларов с продажи именной криптовалюты и миллионы от торговли сувенирной продукцией. В частности, его книга Save America принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.