https://ria.ru/20250701/tramp-2026420009.html

Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма

Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп объявил о выпуске лимитированной линейки парфюма

Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:12:00+03:00

2025-07-01T03:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выпуске новой лимитированной линейки парфюма, мужской и женский ароматы можно приобрести за 250 долларов. Золотая фигурка 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров с подписью Трампа продается через сайт, а ссылку президент США разместил в своей соцсети Truth Social. "Для патриотов, которые не отступают", - говорится на сайте для заказа президентского парфюма. Как сообщалось, Трамп на середину июня получил десятки миллионов долларов с продажи именной криптовалюты и миллионы от торговли сувенирной продукцией. В частности, его книга Save America принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026414875.html

https://ria.ru/20250125/dollary-1995432901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, дональд трамп