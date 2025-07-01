Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Глава МИД Руанды Ндухунгирехе: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в интервью порталу Breitbart, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК).
"Любой, кто значительно помог бы подвести этот конфликт к концу, включая президента Трампа, заслуживает Нобелевской премии мира. Абсолютно", - заявил Ндухунгирехе, подчеркнув, что конфликт между Руандой и ДРК длился 30 лет и является самым длительным на континенте.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
Ранее член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
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