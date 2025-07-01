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Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира - РИА Новости, 01.07.2025
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01:32 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/tramp-2026414875.html
Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира - РИА Новости, 01.07.2025
Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в интервью порталу Breitbart, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:32:00+03:00
2025-07-01T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в интервью порталу Breitbart, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). "Любой, кто значительно помог бы подвести этот конфликт к концу, включая президента Трампа, заслуживает Нобелевской премии мира. Абсолютно", - заявил Ндухунгирехе, подчеркнув, что конфликт между Руандой и ДРК длился 30 лет и является самым длительным на континенте. Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции. Ранее член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
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в мире, руанда, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Руанда, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава МИД Руанды назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира

Глава МИД Руанды Ндухунгирехе: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил в интервью порталу Breitbart, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК).
"Любой, кто значительно помог бы подвести этот конфликт к концу, включая президента Трампа, заслуживает Нобелевской премии мира. Абсолютно", - заявил Ндухунгирехе, подчеркнув, что конфликт между Руандой и ДРК длился 30 лет и является самым длительным на континенте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
28 июня, 08:00
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
Ранее член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреРуандаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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