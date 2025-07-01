На белорусско-литовской границе нашли тело избитого мигранта
СК Белоруссии: на границе с Литвой нашли тело избитого мигранта из Эритреи
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Тело избитого мигранта обнаружили на белорусско-литовской границе, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Белоруссии.
"Вечером 27 июня пограничники нашего государства обнаружили в Верхнедвинском районе на границе с Латвией иностранца без признаков жизни", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК Белоруссии.
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Согласно сообщению Следственного комитета, мобильный телефон, денежные средства, личные вещи и документы при погибшем отсутствовали, что может свидетельствовать о его насильственном выдворении с территории Латвии. Личность погибшего беженца установлена — это 29-летний гражданин восточноафриканского государства Эритреи.
В заявлении СК уточняется, что мужчина был жестоко избит. У жертвы выявлены телесные повреждения в виде тупой травмы живота, разрыва селезенки с повреждением кишечника, осложнившиеся обильным внутрибрюшным кровотечением. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Пресс-служба белорусского госпогранкомитета рассказала, что тело беженца найдено в непосредственной близости от латвийского заграждения в Верхнедвинском районе Витебской области.
"С начала текущего года это уже девятый случай гибели на белорусско-латвийском участке границы. Предыдущий был зафиксирован 21 мая. С 2021 года общее количество погибших беженцев на границе Беларуси с Евросоюзом достигло 75 человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранкомитета.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.