https://ria.ru/20250701/telegram-2026613041.html

В Telegram появились интерактивные списки задач в чатах

В Telegram появились интерактивные списки задач в чатах - РИА Новости, 01.07.2025

В Telegram появились интерактивные списки задач в чатах

Пользователи Telegram после нового обновления смогут создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов посты, следует из... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:20:00+03:00

2025-07-01T20:20:00+03:00

2025-07-01T20:20:00+03:00

общество

технологии

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пользователи Telegram после нового обновления смогут создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов посты, следует из пресс-релиза мессенджера. "В сегодняшнем обновлении появились интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram. Кроме того, добавлена возможность предлагать посты каналам", - говорится в сообщении. Отмечается, что пользователи с подпиской Premium теперь могут создавать в чатах интерактивные переписки. Создатели списков смогут настраивать круг лиц, которые могут ставить отметки о выполнении или добавлять новые пункты. Подписчики каналов смогут предлагать посты, содержащие любые материалы. Пользователи могут их отправлять как личные сообщения каналу, также есть возможность указать желаемые дату и время публикации. На данный момент эта функция доступна только пользователям с Premium. Кроме того, подписчики могут предложить владельцу канала "Звезды" Telegram или Toncoin в обмен на публикацию. Создатель канала получит вознаграждение в течение 24 часов, однако если сообщение будет удалено раньше, мессенджер автоматически вернет средства подписчику.

https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, telegram