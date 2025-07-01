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Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция - РИА Новости, 01.07.2025
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11:56 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/taygan-2026474722.html
Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция
Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция - РИА Новости, 01.07.2025
Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил, что ему предстоит еще одна операция. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:56:00+03:00
2025-07-01T11:56:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
краснодар
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил, что ему предстоит еще одна операция. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее", - говорится в заявлении Зубкова, опубликованном в Telegram-канале парка. При этом Зубков поблагодарил свою помощницу Татьяну Алексагину, которая отогнала от него напавшего льва. "Не испугавшись и ни секунды не медля, она бросилась на разъяренного льва с тем, что оказалось под рукой. Татьяна Викторовна Алексагина - настоящий герой", - подчеркнул Зубков.
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происшествия, россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков перенесет еще одну операцию

© Олег Зубков/YoutubeОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Олег Зубков/Youtube
Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил, что ему предстоит еще одна операция.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее", - говорится в заявлении Зубкова, опубликованном в Telegram-канале парка.
При этом Зубков поблагодарил свою помощницу Татьяну Алексагину, которая отогнала от него напавшего льва.
"Не испугавшись и ни секунды не медля, она бросилась на разъяренного льва с тем, что оказалось под рукой. Татьяна Викторовна Алексагина - настоящий герой", - подчеркнул Зубков.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
24 июня, 07:42
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымКраснодарОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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