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Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция

Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция - РИА Новости, 01.07.2025

Владелец парка "Тайган" заявил, что ему предстоит еще одна операция

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил, что ему предстоит еще одна операция. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:56:00+03:00

2025-07-01T11:56:00+03:00

2025-07-01T11:56:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, заявил, что ему предстоит еще одна операция. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее", - говорится в заявлении Зубкова, опубликованном в Telegram-канале парка. При этом Зубков поблагодарил свою помощницу Татьяну Алексагину, которая отогнала от него напавшего льва. "Не испугавшись и ни секунды не медля, она бросилась на разъяренного льва с тем, что оказалось под рукой. Татьяна Викторовна Алексагина - настоящий герой", - подчеркнул Зубков.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

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происшествия, россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)