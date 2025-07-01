https://ria.ru/20250701/taurus-2026633132.html

Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus

Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus - РИА Новости, 02.07.2025

Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-01T23:53:00+03:00

2025-07-01T23:53:00+03:00

2025-07-02T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает, что ФРГ станет стороной войны в случае их поставок. "Об этом (обучении украинцев – ред.) мы еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом и в (правящей – ред.) коалиции. Мы еще не начали это. Это есть и остается вариантом", - сказал канцлер в интервью телеканалу ARD в ответ на вопрос, начато ли уже обучение.При этом Мерц указал на "чрезвычайную сложность" обращения с ракетами, которое можно освоить не менее чем за шесть месяцев. По мнению политика, Германия не станет стороной войны в случае начала поставок Taurus. "Только одно точно… Германия не станет стороной войны… Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими, как это происходит и с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Франции, Великобритании", - отметил он. Канцлер вновь заявил, что правительство Германии не намерено публично раскрывать планы поставок вооружений Украине, чтобы держать Россию "в неопределенности". Кроме того, он сообщил, что не собирается следовать призывам посетить Россию "в обозримом будущем", но может сделать это, если будет возможность "рассудительно поговорить" с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html

https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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