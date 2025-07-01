Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus
Мерц: ФРГ не станет участником конфликта при поставках Taurus Украине
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает, что ФРГ станет стороной войны в случае их поставок.
Мерц допустил поставки Taurus Украине
29 мая, 10:14
При этом Мерц указал на "чрезвычайную сложность" обращения с ракетами, которое можно освоить не менее чем за шесть месяцев.
По мнению политика, Германия не станет стороной войны в случае начала поставок Taurus.
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"Только одно точно… Германия не станет стороной войны… Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими, как это происходит и с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Франции, Великобритании", - отметил он.
Кроме того, он сообщил, что не собирается следовать призывам посетить Россию "в обозримом будущем", но может сделать это, если будет возможность "рассудительно поговорить" с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.