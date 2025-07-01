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Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 01.07.2025 (обновлено: 00:26 02.07.2025)
https://ria.ru/20250701/taurus-2026633132.html
Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus
Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus - РИА Новости, 02.07.2025
Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-01T23:53:00+03:00
2025-07-02T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
фридрих мерц
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает, что ФРГ станет стороной войны в случае их поставок. &quot;Об этом (обучении украинцев – ред.) мы еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом и в (правящей – ред.) коалиции. Мы еще не начали это. Это есть и остается вариантом&quot;, - сказал канцлер в интервью телеканалу ARD в ответ на вопрос, начато ли уже обучение.При этом Мерц указал на "чрезвычайную сложность" обращения с ракетами, которое можно освоить не менее чем за шесть месяцев. По мнению политика, Германия не станет стороной войны в случае начала поставок Taurus. "Только одно точно… Германия не станет стороной войны… Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими, как это происходит и с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Франции, Великобритании", - отметил он. Канцлер вновь заявил, что правительство Германии не намерено публично раскрывать планы поставок вооружений Украине, чтобы держать Россию "в неопределенности". Кроме того, он сообщил, что не собирается следовать призывам посетить Россию "в обозримом будущем", но может сделать это, если будет возможность "рассудительно поговорить" с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/merts-2019718393.html
https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html
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в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир путин, ard, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ARD, Вооруженные силы Украины, НАТО
Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus

Мерц: ФРГ не станет участником конфликта при поставках Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus, но не считает, что ФРГ станет стороной войны в случае их поставок.
«

"Об этом (обучении украинцев – ред.) мы еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом и в (правящей – ред.) коалиции. Мы еще не начали это. Это есть и остается вариантом", - сказал канцлер в интервью телеканалу ARD в ответ на вопрос, начато ли уже обучение.

Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Мерц допустил поставки Taurus Украине
29 мая, 10:14
При этом Мерц указал на "чрезвычайную сложность" обращения с ракетами, которое можно освоить не менее чем за шесть месяцев.
По мнению политика, Германия не станет стороной войны в случае начала поставок Taurus.
«
"Только одно точно… Германия не станет стороной войны… Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими, как это происходит и с другими крылатыми ракетами, поставляемыми из Франции, Великобритании", - отметил он.
Канцлер вновь заявил, что правительство Германии не намерено публично раскрывать планы поставок вооружений Украине, чтобы держать Россию "в неопределенности".
Кроме того, он сообщил, что не собирается следовать призывам посетить Россию "в обозримом будущем", но может сделать это, если будет возможность "рассудительно поговорить" с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине.
Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины
19 апреля, 12:51
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины
18 апреля, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинARDВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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