Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/tatarstan-2026459207.html
В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб
В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 01.07.2025
В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, который собирал данные на воевавшего в ЛНР участника добровольческого... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:25:00+03:00
2025-07-01T10:25:00+03:00
происшествия
набережные челны
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
КАЗАНЬ, 1 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, который собирал данные на воевавшего в ЛНР участника добровольческого батальона "Спарта" для спецслужб Украины, сообщает ведомство. "Сотрудниками управления ФСБ России по республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона "Спарта" по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении. Установлено, что 51-летний житель Набережных Челнов в 2022 году решил участвовать в деятельности, направленной против безопасности РФ. Под руководством представителей спецслужб Украины мужчина вел разведывательно-подрывную деятельность, собирал и передавал кураторам сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане для последующего их использования при совершении диверсионно-террористических актов. Также фигурант дела установил слежку за жителем города Набережные Челны, участником боевых действий на территории ЛНР в составе добровольческого батальона "Спарта", включенного в картотеку скандального украинского сайта "Миротворец", в качестве лица, подлежащего устранению. По версии следствия, задержанный оказывал помощь в организации убийства, с этой целью он передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
набережные челны
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, набережные челны, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб

ФСБ задержала жителя Татарстана, собиравшего данные для спецслужб Украины

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 1 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, который собирал данные на воевавшего в ЛНР участника добровольческого батальона "Спарта" для спецслужб Украины, сообщает ведомство.
"Сотрудниками управления ФСБ России по республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона "Спарта" по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что 51-летний житель Набережных Челнов в 2022 году решил участвовать в деятельности, направленной против безопасности РФ. Под руководством представителей спецслужб Украины мужчина вел разведывательно-подрывную деятельность, собирал и передавал кураторам сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане для последующего их использования при совершении диверсионно-террористических актов.
Также фигурант дела установил слежку за жителем города Набережные Челны, участником боевых действий на территории ЛНР в составе добровольческого батальона "Спарта", включенного в картотеку скандального украинского сайта "Миротворец", в качестве лица, подлежащего устранению. По версии следствия, задержанный оказывал помощь в организации убийства, с этой целью он передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных
Вчера, 09:55
 
ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала