https://ria.ru/20250701/tatarstan-2026459207.html

В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб

В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 01.07.2025

В Татарстане задержали мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, который собирал данные на воевавшего в ЛНР участника добровольческого... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:25:00+03:00

2025-07-01T10:25:00+03:00

2025-07-01T10:25:00+03:00

происшествия

набережные челны

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЗАНЬ, 1 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, который собирал данные на воевавшего в ЛНР участника добровольческого батальона "Спарта" для спецслужб Украины, сообщает ведомство. "Сотрудниками управления ФСБ России по республике Татарстан задержан житель города Набережные Челны, обвиняемый в покушении на убийство участника добровольческого батальона "Спарта" по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении. Установлено, что 51-летний житель Набережных Челнов в 2022 году решил участвовать в деятельности, направленной против безопасности РФ. Под руководством представителей спецслужб Украины мужчина вел разведывательно-подрывную деятельность, собирал и передавал кураторам сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в Татарстане для последующего их использования при совершении диверсионно-террористических актов. Также фигурант дела установил слежку за жителем города Набережные Челны, участником боевых действий на территории ЛНР в составе добровольческого батальона "Спарта", включенного в картотеку скандального украинского сайта "Миротворец", в качестве лица, подлежащего устранению. По версии следствия, задержанный оказывал помощь в организации убийства, с этой целью он передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html

набережные челны

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происшествия, набережные челны, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)