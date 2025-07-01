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В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, для аэропорта Казани объявлен режим "Ковёр", сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:39:00+03:00
2025-07-01T06:39:00+03:00
2025-07-01T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, для аэропорта Казани объявлен режим "Ковёр", сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств, для аэропорта Казани введен режим "Ковер", - говорится в уведомлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
В аэропорту Казани объявили режим Ковер