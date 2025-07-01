https://ria.ru/20250701/tatarstan-2026430597.html

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, для аэропорта Казани объявлен режим "Ковёр", сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:39:00+03:00

2025-07-01T06:39:00+03:00

2025-07-01T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, для аэропорта Казани объявлен режим "Ковёр", сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. Ранее об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сообщила Росавиация. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств, для аэропорта Казани введен режим "Ковер", - говорится в уведомлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность