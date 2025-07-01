https://ria.ru/20250701/svyaz-2026408477.html

Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют

Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют - РИА Новости, 01.07.2025

Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют

Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:21:00+03:00

2025-07-01T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно было их переоформить и подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. "В случае, если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 июля 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи", - говорится в документе. Если у иностранного гражданина больше 10 сим-карт, ему нужно было расторгнуть лишние договоры, в противном случае с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам также будет приостановлено.

https://ria.ru/20250619/proverka-2023932541.html

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992199168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия