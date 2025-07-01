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Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют - РИА Новости, 01.07.2025
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00:21 01.07.2025
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Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют
Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют - РИА Новости, 01.07.2025
Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют
Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:21:00+03:00
2025-07-01T00:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно было их переоформить и подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. "В случае, если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 июля 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи", - говорится в документе. Если у иностранного гражданина больше 10 сим-карт, ему нужно было расторгнуть лишние договоры, в противном случае с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам также будет приостановлено.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют

Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность в салоне связи, заблокируют

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сим-карты иностранцев в РФ, которые не посетили офис оператора связи для подтверждения личности, перестанут работать со вторника, соответствующий приказ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
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Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно было их переоформить и подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года.
"В случае, если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 июля 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи", - говорится в документе.
Если у иностранного гражданина больше 10 сим-карт, ему нужно было расторгнуть лишние договоры, в противном случае с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам также будет приостановлено.
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