https://ria.ru/20250701/svo-2026482108.html

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 01.07.2025

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:24:00+03:00

2025-07-01T12:24:00+03:00

2025-07-01T12:32:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины