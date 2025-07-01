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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 01.07.2025
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:24:00+03:00
2025-07-01T12:24:00+03:00
2025-07-01T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Щербиновка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Верхнекаменское и Петровка Донецкой Народной Республики.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО