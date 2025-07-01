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США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп
США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп - РИА Новости, 01.07.2025
США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что пристально следит за ситуацией в Сумской области. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:00:00+03:00
2025-07-01T18:00:00+03:00
2025-07-01T22:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пристально следит за ситуацией в Сумской области."Посмотрим, что произойдет, мы следим очень пристально", — сказал Трамп журналистам.Так он ответил на вопрос о реакции на возможное продвижение сил ВС РФ в Сумской области.
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в мире, сумская область, сша, дональд трамп, вооруженные силы рф
В мире, Сумская область, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ
США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп
Трамп: США очень пристально следят за ситуацией в Сумской области