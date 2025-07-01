https://ria.ru/20250701/sumy-2026593337.html

США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп

США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп - РИА Новости, 01.07.2025

США пристально следят за ситуацией в Сумской области, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пристально следит за ситуацией в Сумской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:00:00+03:00

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в мире

сумская область

сша

дональд трамп

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пристально следит за ситуацией в Сумской области."Посмотрим, что произойдет, мы следим очень пристально", — сказал Трамп журналистам.Так он ответил на вопрос о реакции на возможное продвижение сил ВС РФ в Сумской области.

https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html

сумская область

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2025

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в мире, сумская область, сша, дональд трамп, вооруженные силы рф