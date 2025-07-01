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В США раскрыли, что Киев творит с мирными жителями Сум
В США раскрыли, что Киев творит с мирными жителями Сум - РИА Новости, 01.07.2025
В США раскрыли, что Киев творит с мирными жителями Сум
Зеленский использует мирное население Сум в качестве живого щита, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу американского телеведущего... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:32:00+03:00
2025-07-01T03:32:00+03:00
2025-07-01T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Зеленский использует мирное население Сум в качестве живого щита, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу американского телеведущего Эндрю Наполитано."Мы знаем, почему Зеленский не вывозит мирных жителей из таких мест, как Сумы. Он сам утверждал, что если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу будет меньше. Так что пусть они там остаются, я не хочу их эвакуировать, потому что они наша защита", — сказал он, ссылаясь на слова главы киевского режима.Помимо этого, Макговерн обратил внимание и на отношение России к жителям Сум."Что значат эти слова Зеленского? Они подтверждают, что русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живет в Сумах, в основном русскими. Своими, славянами, которых они не хотят убивать", — подытожил он.Президент Владимир Путин заявил 20 июня, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
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в мире, сумы, россия, сумская область, владимир путин, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США раскрыли, что Киев творит с мирными жителями Сум
Макговерн: Киев использует мирное население Сум в качестве живого щита