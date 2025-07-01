https://ria.ru/20250701/sud-2026621589.html

Суд продолжит рассматривать дело замкомандующего ЛенВО 7 июля

Суд продолжит рассматривать дело замкомандующего ЛенВО 7 июля - РИА Новости, 01.07.2025

Суд продолжит рассматривать дело замкомандующего ЛенВО 7 июля

Воронежский гарнизонный военный суд продолжит рассматривать в открытом режиме дело замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова 7 июля 2025 года,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:41:00+03:00

2025-07-01T21:41:00+03:00

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россия

валерий муминджанов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд продолжит рассматривать в открытом режиме дело замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова 7 июля 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В 11.00 7 июля в открытом судебном заседании", - сообщили в пресс-службе. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.

https://ria.ru/20250701/sud-2026619280.html

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россия, валерий муминджанов, происшествия