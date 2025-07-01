https://ria.ru/20250701/sud-2026619280.html

Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-генерала Попова, осужденного за хищения

Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-генерала Попова, осужденного за хищения - РИА Новости, 01.07.2025

Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-генерала Попова, осужденного за хищения

Второй западный окружной военный суд 25 июля рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:18:00+03:00

2025-07-01T21:18:00+03:00

2025-07-01T21:20:00+03:00

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964577005_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_49f88d1d9c724d1b027b8925554a2726.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 25 июля рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Пересмотр приговора в апелляции назначен на 25 июля в 11.30", - сказал Буйновский. Кроме того, приговор обжаловали представители потерпевшего - администрации Запорожской области. В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима. В прениях сторон прокурор просил назначить Попову шесть лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет. Как установило следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Приговор Попову пока в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250424/lnr-2013234584.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)