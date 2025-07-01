Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-генерала Попова, осужденного за хищения
Суд 25 июля рассмотрит жалобу экс-командующего 58-й армией Попова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 25 июля рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, осужденного на пять лет за хищения, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Пересмотр приговора в апелляции назначен на 25 июля в 11.30", - сказал Буйновский.
Кроме того, приговор обжаловали представители потерпевшего - администрации Запорожской области.
В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии общего режима.
В прениях сторон прокурор просил назначить Попову шесть лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет.
Как установило следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Приговор Попову пока в законную силу не вступил.
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