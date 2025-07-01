https://ria.ru/20250701/sud-2026579731.html
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua - РИА Новости, 01.07.2025
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:11:00+03:00
2025-07-01T17:11:00+03:00
2025-07-01T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ООО "Маргон", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года. В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки "Меняйся вместе с Bonaqua", "Пей Sprite. Живи жаждой", комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров "пиво" в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров. Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика "Маргон" объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong. Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную "длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции". Ввиду этой широкой известности "правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны", решил суд. Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск "Маргона", касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.
https://ria.ru/20250218/kompaniya-1999981895.html
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общество, the coca-cola company, россия
Общество, The Coca-Cola Company, Россия
Суд в Москве не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
СИП не стал лишать американскую Coca-Cola брендов Sprite и Bonaqua
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал московскому ООО "Маргон", которое просило частично прекратить правовую охрану в России принадлежащих американской The Coca-Cola Company товарных знаков Sprite, Bonaqua и ряда производных от них брендов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ООО "Маргон", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указана оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, подало иски к Coca-Cola в апреле 2024 года.
В них истец просил частично отменить регистрацию 23 товарных знаков американского производителя безалкогольных напитков. Среди них, например, знаки "Меняйся вместе с Bonaqua", "Пей Sprite. Живи жаждой", комбинированные знаки в виде этикеток популярных напитков и другие. Отмена регистрации запрашивалась истцом только в отношении товаров "пиво" в связи с неиспользованием брендов для этой категории товаров.
Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны знаков ответчика "Маргон" объяснил тем, что он производит и продает алкогольные напитки под названиями ZigZag Sprite Strong и ZigZag Bonaqua Strong.
Суд, отказывая в исках, согласился с доводами Coca-Cola о том, что ее бренды приобрели широкую известность, обусловленную "длительностью присутствия ответчика на рынке Российской Федерации товаров безалкогольной продукции". Ввиду этой широкой известности "правовая охрана подлежит оставлению в силе также в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарные знаки используется и широко известны", решил суд.
Ранее две инстанции СИПа отклонили аналогичный иск "Маргона", касающийся трех товарных знаков Coca-Cola со словесным элементом Fanta.