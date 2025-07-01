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Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей
Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:24:00+03:00
2025-07-01T15:24:00+03:00
2025-07-01T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд вынес Иванову приговор по делу о хищениях — 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.При этом прокурор требовал для подсудимого 14 с половиной лет колонии общего режима.Второго фигуранта дела, бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, осудили на 12 с половиной лет со штрафом в 25 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html
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Московский городской суд, Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей
Суд конфисковал имущество экс-замминистра обороны Иванова на 2,5 млрд рублей