Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 01.07.2025 (обновлено: 16:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sud-2026535580.html
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей
Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:24:00+03:00
2025-07-01T16:26:00+03:00
московский городской суд
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_8765dd552f296eb062e34a2730d92a6b.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд вынес Иванову приговор по делу о хищениях — 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.При этом прокурор требовал для подсудимого 14 с половиной лет колонии общего режима.Второго фигуранта дела, бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, осудили на 12 с половиной лет со штрафом в 25 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_80b1a648b8cb695105c59ed2c3c35859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Московский городской суд, Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей

Суд конфисковал имущество экс-замминистра обороны Иванова на 2,5 млрд рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня суд вынес Иванову приговор по делу о хищениях — 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.
При этом прокурор требовал для подсудимого 14 с половиной лет колонии общего режима.
Второго фигуранта дела, бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, осудили на 12 с половиной лет со штрафом в 25 миллионов рублей.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
15:59
 
Московский городской судПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала