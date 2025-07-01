https://ria.ru/20250701/sud-2026535580.html

Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей

Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей - РИА Новости, 01.07.2025

Суд конфисковал имущество экс-замминистра Иванова на два миллиарда рублей

Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:24:00+03:00

2025-07-01T15:24:00+03:00

2025-07-01T16:26:00+03:00

московский городской суд

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд вынес Иванову приговор по делу о хищениях — 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.При этом прокурор требовал для подсудимого 14 с половиной лет колонии общего режима.Второго фигуранта дела, бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, осудили на 12 с половиной лет со штрафом в 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html

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московский городской суд, происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова