https://ria.ru/20250701/sud-2026458097.html

Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор

Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2025

Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор

Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:20:00+03:00

2025-07-01T10:20:00+03:00

2025-07-01T10:44:00+03:00

луганская народная республика

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происшествия

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против безопасности России, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца", - сообщила Усачева.По ее словам, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. "Суд установил, что в июне 2023 года Пешкова, завербованная сотрудником СБУ, совместно со своим однокурсником Левенцом добровольно осуществляла сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные девушка сообщала сотруднику СБУ", - пояснила Усачева.Известно, что в числе прочего молодые люди собирали данные о российских военнослужащих. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Пешкову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца – к 13 годам с отбыванием и исправительной колонии строгого режима", - пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html

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луганская народная республика, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины