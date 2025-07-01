Рейтинг@Mail.ru
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 01.07.2025 (обновлено: 10:44 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sud-2026458097.html
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2025
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:20:00+03:00
2025-07-01T10:44:00+03:00
луганская народная республика
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против безопасности России, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца", - сообщила Усачева.По ее словам, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. "Суд установил, что в июне 2023 года Пешкова, завербованная сотрудником СБУ, совместно со своим однокурсником Левенцом добровольно осуществляла сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные девушка сообщала сотруднику СБУ", - пояснила Усачева.Известно, что в числе прочего молодые люди собирали данные о российских военнослужащих. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Пешкову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца – к 13 годам с отбыванием и исправительной колонии строгого режима", - пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор

Суд приговорил женщину и ее пособника к 15 и 13 годам за сбор данных для СБУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против безопасности России, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца", - сообщила Усачева.
По ее словам, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. "Суд установил, что в июне 2023 года Пешкова, завербованная сотрудником СБУ, совместно со своим однокурсником Левенцом добровольно осуществляла сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные девушка сообщала сотруднику СБУ", - пояснила Усачева.
Известно, что в числе прочего молодые люди собирали данные о российских военнослужащих. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Пешкову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца – к 13 годам с отбыванием и исправительной колонии строгого режима", - пояснила собеседница агентства.
Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных
Вчера, 09:55
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала