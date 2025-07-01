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Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2025
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:20:00+03:00
2025-07-01T10:20:00+03:00
2025-07-01T10:44:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу СБУ сведений, направленных против безопасности России, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца", - сообщила Усачева.По ее словам, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. "Суд установил, что в июне 2023 года Пешкова, завербованная сотрудником СБУ, совместно со своим однокурсником Левенцом добровольно осуществляла сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные девушка сообщала сотруднику СБУ", - пояснила Усачева.Известно, что в числе прочего молодые люди собирали данные о российских военнослужащих. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Пешкову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца – к 13 годам с отбыванием и исправительной колонии строгого режима", - пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
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луганская народная республика, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
Суд приговорил женщину и ее пособника к 15 и 13 годам за сбор данных для СБУ