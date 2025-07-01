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В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы - РИА Новости, 01.07.2025
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03:48 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/sud-2026421991.html
В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы
В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы - РИА Новости, 01.07.2025
В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы
Брянский областной суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности по апелляции на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:48:00+03:00
2025-07-01T03:48:00+03:00
происшествия
россия
брянск
брянский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 1 июл - РИА Новости. Брянский областной суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности по апелляции на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители". "Из Бежицкого районного суда материал поступил в Брянский областной суд. Материл об изменении территориальной подсудности. Брянский областной суд назначил на 4 июля заседание, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Афанаскина", - сообщили в пресс-службе. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
https://ria.ru/20250701/sud-2026417270.html
https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html
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происшествия, россия, брянск, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Брянск, Брянский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы

В Брянске определят подсудность апелляции по делу отца стрелявшей в гимназии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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ТУЛА, 1 июл - РИА Новости. Брянский областной суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности по апелляции на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду
02:09
Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители".
"Из Бежицкого районного суда материал поступил в Брянский областной суд. Материл об изменении территориальной подсудности. Брянский областной суд назначил на 4 июля заседание, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Афанаскина", - сообщили в пресс-службе.
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества
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