https://ria.ru/20250701/sud-2026421991.html

В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы

В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы - РИА Новости, 01.07.2025

В Брянске пройдет заседание по делу отца стрелявшей в гимназии школьницы

Брянский областной суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности по апелляции на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:48:00+03:00

2025-07-01T03:48:00+03:00

2025-07-01T03:48:00+03:00

происшествия

россия

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брянский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 1 июл - РИА Новости. Брянский областной суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности по апелляции на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители". "Из Бежицкого районного суда материал поступил в Брянский областной суд. Материл об изменении территориальной подсудности. Брянский областной суд назначил на 4 июля заседание, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Афанаскина", - сообщили в пресс-службе. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.

https://ria.ru/20250701/sud-2026417270.html

https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, брянск, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)