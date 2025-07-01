Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду
Бежицкому районному суду заявили отвод по делу о стрельбе в брянской гимназии
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии №5 заявили отвод суду, который рассматривал апелляцию на приговор отцу стрелявшей школьницы.
Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев.
Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Как указано в картотеке дела, на заседании 25 июня было принято решение об отводе судьи, основание – "имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела".
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области РИА Новости уточнили, что "стороны заявили отвод всему составу Бежицкого районного суда".
В пресс-службе прокуратуры Брянской области РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители".
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
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