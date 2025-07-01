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Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду - РИА Новости, 01.07.2025
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02:09 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/sud-2026417270.html
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду - РИА Новости, 01.07.2025
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии №5 заявили отвод суду, который рассматривал апелляцию на приговор отцу стрелявшей школьницы. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:09:00+03:00
2025-07-01T02:09:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
брянск
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ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии №5 заявили отвод суду, который рассматривал апелляцию на приговор отцу стрелявшей школьницы. Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Как указано в картотеке дела, на заседании 25 июня было принято решение об отводе судьи, основание – "имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела". В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области РИА Новости уточнили, что "стороны заявили отвод всему составу Бежицкого районного суда". В пресс-службе прокуратуры Брянской области РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители". Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии заявили отвод суду

Бежицкому районному суду заявили отвод по делу о стрельбе в брянской гимназии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Пострадавшие по делу о стрельбе в брянской гимназии №5 заявили отвод суду, который рассматривал апелляцию на приговор отцу стрелявшей школьницы.
Процесс над отцом стрелявшей девочки, Дмитрием Афанаскиным, начался в январе и проходил в закрытом режиме. Его обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц). В марте региональная прокуратура сообщала, что суд приговорил его к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев.
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Согласно данным Бежицкого районного суда Брянска, в мае поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Как указано в картотеке дела, на заседании 25 июня было принято решение об отводе судьи, основание – "имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела".
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области РИА Новости уточнили, что "стороны заявили отвод всему составу Бежицкого районного суда".
В пресс-службе прокуратуры Брянской области РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители".
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
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