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В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025
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02:01 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/sud-2026416812.html
В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей
В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025
В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей
Суд в Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры взыскали с сотрудницы отделения социального фонда и ее супруга больше 74 миллионов рублей неподтвержденного дохода, РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:01:00+03:00
2025-07-01T02:01:00+03:00
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры взыскали с сотрудницы отделения социального фонда и ее супруга больше 74 миллионов рублей неподтвержденного дохода, сообщило надзорное ведомство региона. "Установлено, что сумма денежных средств, поступивших на счета супруга работника социального фонда за 2022 и 2023 годы, превысила совокупный доход за три последних года более чем на 74 миллиона рублей. В ходе надзорных мероприятий документы, подтверждающие законность происхождения этих средств, не представлены", - говорится в сообщении. В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с работника соцфонда и ее супруга в доход государства денег, законность получения которых ими не подтверждена. "Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчиков более 74 миллиона рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250528/gafurov-2019653112.html
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей

У сотрудницы соцфонда в КБР выявили 74 миллиона рублей неподтвержденного дохода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры взыскали с сотрудницы отделения социального фонда и ее супруга больше 74 миллионов рублей неподтвержденного дохода, сообщило надзорное ведомство региона.
"Установлено, что сумма денежных средств, поступивших на счета супруга работника социального фонда за 2022 и 2023 годы, превысила совокупный доход за три последних года более чем на 74 миллиона рублей. В ходе надзорных мероприятий документы, подтверждающие законность происхождения этих средств, не представлены", - говорится в сообщении.
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В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с работника соцфонда и ее супруга в доход государства денег, законность получения которых ими не подтверждена.
"Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчиков более 74 миллиона рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства", - отметили в прокуратуре.
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