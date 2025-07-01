https://ria.ru/20250701/sud-2026416812.html

В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей

В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025

В КБР с сотрудницы соцфонда взыскали более 74 миллионов рублей

Суд в Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры взыскали с сотрудницы отделения социального фонда и ее супруга больше 74 миллионов рублей неподтвержденного дохода, РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:01:00+03:00

2025-07-01T02:01:00+03:00

2025-07-01T02:01:00+03:00

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры взыскали с сотрудницы отделения социального фонда и ее супруга больше 74 миллионов рублей неподтвержденного дохода, сообщило надзорное ведомство региона. "Установлено, что сумма денежных средств, поступивших на счета супруга работника социального фонда за 2022 и 2023 годы, превысила совокупный доход за три последних года более чем на 74 миллиона рублей. В ходе надзорных мероприятий документы, подтверждающие законность происхождения этих средств, не представлены", - говорится в сообщении. В связи с этим прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с работника соцфонда и ее супруга в доход государства денег, законность получения которых ими не подтверждена. "Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчиков более 74 миллиона рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250528/gafurov-2019653112.html

https://ria.ru/20250324/sud-2006854125.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)