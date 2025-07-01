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Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/su-34-2026426010.html
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Самолет Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в зоне действия группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:24:00+03:00
2025-07-01T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в зоне действия группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в зоне действия Южной группировки

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в зоне действия группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34Безопасность
 
 
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