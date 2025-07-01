https://ria.ru/20250701/su-34-2026426010.html

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Самолет Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в зоне действия группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:24:00+03:00

2025-07-01T05:24:00+03:00

2025-07-01T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/84/1523418489_0:39:1006:604_1920x0_80_0_0_56da5d8c742fb5367e3b271504714c1b.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в зоне действия группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность