https://ria.ru/20250701/stavropole-2026534418.html

На Ставрополье двух женщин осудили за жестокое убийство знакомого

На Ставрополье двух женщин осудили за жестокое убийство знакомого - РИА Новости, 01.07.2025

На Ставрополье двух женщин осудили за жестокое убийство знакомого

Суд в Ставропольском крае приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы двух местных жительниц, которых обвиняли в жестоком убийстве знакомого на кладбище,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:16:00+03:00

2025-07-01T15:16:00+03:00

2025-07-01T15:16:00+03:00

происшествия

ставропольский край

михайловск

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НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы двух местных жительниц, которых обвиняли в жестоком убийстве знакомого на кладбище, сообщила прокуратура региона. По данным следствия, в мае 2024 года на территории Крестовоздвиженского кладбища в городе Михайловске между подсудимыми 38-летней и 30-летней жительницами региона и их 63-летним знакомым произошел конфликт. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, одна из женщин, вооружившись деревянным предметом, несколько раз ударила потерпевшего по голове, после чего каждая нанесла ему удары кулаками", - говорится в сообщении. Затем женщины переместили мужчину в близлежащую лесополосу, где продолжили избивать. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. "Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 11 и 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве, добавив, что гособвинение на процессе поддерживал прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что причиной конфликта между женщинами и мужчиной стало то, что он отказался вступать в интимную связь с одной из них.

https://ria.ru/20250701/peterburg-2026453868.html

https://ria.ru/20250701/rassledovanie-2026427349.html

ставропольский край

михайловск

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происшествия, ставропольский край, михайловск