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В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки - РИА Новости, 01.07.2025
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02:56 01.07.2025 (обновлено: 03:05 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/stavka-2026419536.html
В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки
В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки
Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:56:00+03:00
2025-07-01T03:05:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых", - сказал он. Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным. "Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу - все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
https://ria.ru/20250630/stavka-2026283586.html
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки

Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года может опуститься до 13-15 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых", - сказал он.
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Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным.
"Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу - все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
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