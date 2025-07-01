https://ria.ru/20250701/stavka-2026419536.html

В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки

В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки - РИА Новости, 01.07.2025

В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:56:00+03:00

2025-07-01T02:56:00+03:00

2025-07-01T03:05:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13-15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых", - сказал он. Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным. "Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу - все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

https://ria.ru/20250630/stavka-2026283586.html

https://ria.ru/20250620/stavka-2024103464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий аксаков, госдума рф