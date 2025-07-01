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Посол США в Израиле предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2
Посол США в Израиле предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2 - РИА Новости, 01.07.2025
Посол США в Израиле предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2
Посол США в Израиле Майк Хакаби на фоне нового ракетного обстрела израильской территории со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) предложил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:47:00+03:00
2025-07-01T22:47:00+03:00
2025-07-01T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби на фоне нового ракетного обстрела израильской территории со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) предложил применить против Йемена американские бомбардировщики B-2, атаковавшие в июне ядерные объекты в Иране. Ранее во вторник армия Израиля перехватила очередную ракету, запущенную из Йемена. "Мы думали, что с ракетами, летящими на Израиль, покончено, но хуситы только что запустили одну над нами в Израиле. К счастью, невероятная израильская система перехвата позволяет нам укрыться в убежище и дождаться отбоя тревоги. Может быть, тем бомбардировщикам B-2 стоит посетить Йемен!" - написал он в соцсети X. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
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в мире, израиль, йемен, сша, майк хакаби, ансар алла, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Йемен, США, Майк Хакаби, Ансар Алла, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Посол США в Израиле предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2
Посол США в Израиле Хакаби предложил применить против Йемена бомбардировщики B-2