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Агентство США USAID сворачивает программу иностранной помощи

Агентство США USAID сворачивает программу иностранной помощи - РИА Новости, 01.07.2025

Агентство США USAID сворачивает программу иностранной помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:24:00+03:00

2025-07-01T16:24:00+03:00

2025-07-01T17:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет в ведение госдепа, заявил госсекретарь Марко Рубио."С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом", - написал Рубио в сервисе Substack.Госсекретарь заявил, что американцы не обязаны платить налоги, чтобы финансировать "несостоятельные" правительства в "далеких" странах."В дальнейшем наша помощь будет адресной и ограниченной по времени. Мы будем отдавать приоритет тем странам, которые продемонстрировали как способность, так и готовность помогать сами себе, а также направим наши ресурсы в те области, где они могут дать мультипликативный эффект и стимулировать устойчивые инвестиции частного сектора, включая американские компании, и глобальные инвестиции", - добавил Рубио.Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Lancet, резкое сокращение финансирования со стороны USAID к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, в том числе гибели более 4,5 миллиона детей.

https://ria.ru/20250423/lavrov-2012971234.html

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