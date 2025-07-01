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Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков

Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025

Россия признательна США за усилия по переговорам по Украине, заявил Песков

Россия признательна США за усилия, которые они прикладывают для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия признательна США за усилия, которые они прикладывают для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды Трампа, с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, в мире