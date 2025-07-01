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Американцы считают, что в экономике США может наступить крах, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025
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https://ria.ru/20250701/ssha-2026424732.html
Американцы считают, что в экономике США может наступить крах, показал опрос
Американцы считают, что в экономике США может наступить крах, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2025
Американцы считают, что в экономике США может наступить крах, показал опрос
Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:02:00+03:00
2025-07-01T05:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov. "Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных. В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене. Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
https://ria.ru/20250701/opros-2026418910.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Американцы считают, что в экономике США может наступить крах, показал опрос

YouGov: большинство американцев не исключают полного экономического краха в США

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большинство американцев не исключают вероятности, что в США может наступить полный экономический крах в ближайшие 10 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
"Сорок пять процентов американцев считают, что полный экономический крах весьма или отчасти вероятен в ближайшие 10 лет", - говорится в опросе, при этом не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных.
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В то же время такое же число американцев выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в ближайшие 10 лет. С ними не согласились 40% опрошенных, которые думают, что США сохранят свое положение на мировой арене.
Исследование проводилось 16-18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта.
В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
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