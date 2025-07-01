https://ria.ru/20250701/ssha-2026424180.html
В США хотят разработать переносные перехватчики дронов
В США хотят разработать переносные перехватчики дронов - РИА Новости, 01.07.2025
В США хотят разработать переносные перехватчики дронов
Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:34:00+03:00
2025-07-01T04:34:00+03:00
2025-07-01T04:34:00+03:00
украина
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152189/32/1521893271_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_c12ca0584180f7ecac578d86a494a106.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне конфликта на Украине, следует из правительственного запроса, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованному документу, военные намерены создать лёгкие средства перехвата дронов малых и средних размеров, которые смогут применяться отдельными бойцами в полевых условиях. Новые системы должны быть совместимы с военными устройствами управления на базе Android и предусматривать быструю сборку и модульную интеграцию с существующим вооружением и средствами связи. "Как показал опыт Украины и других регионов, способы применения и полевые модификации коммерческих дронов также стремительно развиваются", — отмечается в документе. В материалах уточняется, что подрядчики должны иметь опыт в разработке и производстве беспилотных систем, быть зарегистрированными на территории США и иметь возможность развернуть массовое производство — до 1 тысячи комплектов в месяц. Кроме того, необходимо предоставить полный комплект технической документации с передачей всех прав правительству, а также обеспечить возможность сборки элементов, включая детали, изготовленные на 3D-принтере, непосредственно в полевых условиях. Программа разработки рассчитана на 27 месяцев и предусматривает регулярные поставки прототипов для войсковых испытаний и доработок на основе обратной связи с военными. Особое внимание заказчик уделяет защите информации, наличию всех необходимых лицензий, а также способности компаний оперативно адаптировать продукцию под меняющиеся требования армии. Приём заявок проходит в рамках процедуры сбора предварительной информации и направлен на изучение возможностей рынка. Заключение контракта по итогам не гарантируется. Заявки принимаются до 22 июля. Документы, подготовленные с использованием систем искусственного интеллекта, к рассмотрению не допускаются. Поступившиеся предложения будут использованы для оценки рыночной готовности и формирования параметров возможных будущих закупок, отмечается в документации американских властей.
https://ria.ru/20250304/kompleks-2002876540.html
https://ria.ru/20250501/armija-2014555236.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152189/32/1521893271_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4e3e55941ee68addf7e67169e2450c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Украина, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
В США хотят разработать переносные перехватчики дронов
Армия США ищет подрядчиков для разработки переносных перехватчиков дронов
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне конфликта на Украине, следует из правительственного запроса, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованному документу, военные намерены создать лёгкие средства перехвата дронов малых и средних размеров, которые смогут применяться отдельными бойцами в полевых условиях. Новые системы должны быть совместимы с военными устройствами управления на базе Android и предусматривать быструю сборку и модульную интеграцию с существующим вооружением и средствами связи.
"Как показал опыт Украины
и других регионов, способы применения и полевые модификации коммерческих дронов также стремительно развиваются", — отмечается в документе.
В материалах уточняется, что подрядчики должны иметь опыт в разработке и производстве беспилотных систем, быть зарегистрированными на территории США
и иметь возможность развернуть массовое производство — до 1 тысячи комплектов в месяц. Кроме того, необходимо предоставить полный комплект технической документации с передачей всех прав правительству, а также обеспечить возможность сборки элементов, включая детали, изготовленные на 3D-принтере, непосредственно в полевых условиях.
Программа разработки рассчитана на 27 месяцев и предусматривает регулярные поставки прототипов для войсковых испытаний и доработок на основе обратной связи с военными. Особое внимание заказчик уделяет защите информации, наличию всех необходимых лицензий, а также способности компаний оперативно адаптировать продукцию под меняющиеся требования армии.
Приём заявок проходит в рамках процедуры сбора предварительной информации и направлен на изучение возможностей рынка. Заключение контракта по итогам не гарантируется.
Заявки принимаются до 22 июля. Документы, подготовленные с использованием систем искусственного интеллекта, к рассмотрению не допускаются. Поступившиеся предложения будут использованы для оценки рыночной готовности и формирования параметров возможных будущих закупок, отмечается в документации американских властей.