https://ria.ru/20250701/ssha-2026424180.html

В США хотят разработать переносные перехватчики дронов

В США хотят разработать переносные перехватчики дронов - РИА Новости, 01.07.2025

В США хотят разработать переносные перехватчики дронов

Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:34:00+03:00

2025-07-01T04:34:00+03:00

2025-07-01T04:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Армия США объявила о сборе заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БПЛА в зоне конфликта на Украине, следует из правительственного запроса, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованному документу, военные намерены создать лёгкие средства перехвата дронов малых и средних размеров, которые смогут применяться отдельными бойцами в полевых условиях. Новые системы должны быть совместимы с военными устройствами управления на базе Android и предусматривать быструю сборку и модульную интеграцию с существующим вооружением и средствами связи. "Как показал опыт Украины и других регионов, способы применения и полевые модификации коммерческих дронов также стремительно развиваются", — отмечается в документе. В материалах уточняется, что подрядчики должны иметь опыт в разработке и производстве беспилотных систем, быть зарегистрированными на территории США и иметь возможность развернуть массовое производство — до 1 тысячи комплектов в месяц. Кроме того, необходимо предоставить полный комплект технической документации с передачей всех прав правительству, а также обеспечить возможность сборки элементов, включая детали, изготовленные на 3D-принтере, непосредственно в полевых условиях. Программа разработки рассчитана на 27 месяцев и предусматривает регулярные поставки прототипов для войсковых испытаний и доработок на основе обратной связи с военными. Особое внимание заказчик уделяет защите информации, наличию всех необходимых лицензий, а также способности компаний оперативно адаптировать продукцию под меняющиеся требования армии. Приём заявок проходит в рамках процедуры сбора предварительной информации и направлен на изучение возможностей рынка. Заключение контракта по итогам не гарантируется. Заявки принимаются до 22 июля. Документы, подготовленные с использованием систем искусственного интеллекта, к рассмотрению не допускаются. Поступившиеся предложения будут использованы для оценки рыночной готовности и формирования параметров возможных будущих закупок, отмечается в документации американских властей.

https://ria.ru/20250304/kompleks-2002876540.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире