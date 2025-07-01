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Кеннеди-младший назвал демократов партией войны

Кеннеди-младший назвал демократов партией войны - РИА Новости, 01.07.2025

Кеннеди-младший назвал демократов партией войны

Демократическая партия США лишь из-за оппозиции к нынешнему президенту страны Дональду Трампу стала провоенной, заявил министр здравоохранения Роберт... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:36:00+03:00

2025-07-01T00:36:00+03:00

2025-07-01T00:36:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

роберт кеннеди

такер карлсон

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Демократическая партия США лишь из-за оппозиции к нынешнему президенту страны Дональду Трампу стала провоенной, заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Парадокс в том, что Трамп не только полностью контролирует республиканцев и диктует их платформу, но он диктует платформу и Демократической партии", - сказал Кеннеди-младший. Кеннеди-младший ранее состоял в рядах демократов, но на выборы в 2024 году выдвинулся как независимый кандидат, а потом снялся в пользу Трампа и получил должность в его кабинете. Как заявил Кеннеди-младший, если демократы выступали против чего-то, но это начинал критиковать и Трамп, они сразу меняли позицию и наоборот. По его словам, демократы исторически критиковали широту полномочий ЦРУ, но едва Трампу стоило пожаловаться на власть разведки, демократы "породнились с ЦРУ". Также произошло с позицией президента США, который не поддерживал вовлеченность Штатов и продолжение конфликта на Украине, а демократы настаивали на обратном, заявил Кеннеди. "Они стали партией войны, демократы", - сказал министр.

https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, роберт кеннеди, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру)