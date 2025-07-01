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"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025
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04:31 01.07.2025 (обновлено: 15:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/srok-2026423792.html
"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского
"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025
"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского
Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории, заявил американский журналист Рик... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:31:00+03:00
2025-07-01T15:30:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
авраам линкольн
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории, заявил американский журналист Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала."Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны, в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался. Так что отговорка в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики — по крайней мере, с исторической точки зрения", — сказал он.Так журналист отреагировал на слова Небензи о нелегитимности Зеленского, которого дипломат назвал "просроченным президентом".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти в Киеве из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, авраам линкольн
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Авраам Линкольн
"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского

Рик Санчез: Линкольн смог провести выборы во время войны, а Зеленский не может

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории, заявил американский журналист Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала.
"Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны, в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался. Так что отговорка в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики — по крайней мере, с исторической точки зрения", — сказал он.
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Так журналист отреагировал на слова Небензи о нелегитимности Зеленского, которого дипломат назвал "просроченным президентом".
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти в Киеве из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
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