https://ria.ru/20250701/srok-2026423792.html

"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского

"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025

"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского

Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории, заявил американский журналист Рик... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:31:00+03:00

2025-07-01T04:31:00+03:00

2025-07-01T15:30:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

авраам линкольн

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине не выдерживают критики с точки зрения истории, заявил американский журналист Рик Санчез во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала."Вы правы, срок его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) закончился, и он решил не проводить выборы. Это для меня, как американца, очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны, в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался. Так что отговорка в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики — по крайней мере, с исторической точки зрения", — сказал он.Так журналист отреагировал на слова Небензи о нелегитимности Зеленского, которого дипломат назвал "просроченным президентом".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти в Киеве из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.

https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, авраам линкольн