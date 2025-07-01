https://ria.ru/20250701/sputnik-2026549233.html

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 01.07.2025

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан

Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:52:00+03:00

2025-07-01T15:52:00+03:00

2025-07-01T15:55:00+03:00

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

в мире

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миа "россия сегодня"

sputnik азербайджан

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы."Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-01T15:52 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, азербайджан, миа "россия сегодня", sputnik азербайджан