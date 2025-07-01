https://ria.ru/20250701/sputnik-2026549233.html
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 01.07.2025
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:52:00+03:00
2025-07-01T15:52:00+03:00
2025-07-01T15:55:00+03:00
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
азербайджан
миа "россия сегодня"
sputnik азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b9ac4aff575a5960d118839106866995.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы."Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366407_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_7f2c2918ce3b7942c2d52e2c3fe9d7e7.jpg
Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
2025-07-01T15:52
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, азербайджан, миа "россия сегодня", sputnik азербайджан
Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире, Азербайджан, МИА "Россия сегодня", Sputnik Азербайджан
"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
"Россия сегодня" потребовала немедленно освободить сотрудников Sputnik в Баку
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" требует немедленного освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
"Медиагруппа "Россия сегодня" требует... немедленного освобождения людей", - заявили в пресс-службе.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.