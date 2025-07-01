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ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях - РИА Новости, 01.07.2025
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07:05 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026432005.html
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях
Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:05:00+03:00
2025-07-01T07:05:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять своих бойцов в безнадежные атаки в Сумской и Харьковской областях", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что украинских военных оставляют без поддержки, связи и подкреплений, обрекая на гибель. "Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных", — добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что подобная тактика командования ВСУ не приносит стратегического успеха.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях

ВСУ в двух областях бросают группы на атаки, которые не приносят успеха

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять своих бойцов в безнадежные атаки в Сумской и Харьковской областях", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что украинских военных оставляют без поддержки, связи и подкреплений, обрекая на гибель.
«
"Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных", — добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобная тактика командования ВСУ не приносит стратегического успеха.
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