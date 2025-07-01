https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026432005.html

ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях

ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях

Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:05:00+03:00

2025-07-01T07:05:00+03:00

2025-07-01T07:05:00+03:00

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять своих бойцов в безнадежные атаки в Сумской и Харьковской областях", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что украинских военных оставляют без поддержки, связи и подкреплений, обрекая на гибель. "Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных", — добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что подобная тактика командования ВСУ не приносит стратегического успеха.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность