https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026432005.html
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях
Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:05:00+03:00
2025-07-01T07:05:00+03:00
2025-07-01T07:05:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_d56e6e4b3e4860fc80c2450f3f9565ca.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинское командование бросает штурмовые группы на бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять своих бойцов в безнадежные атаки в Сумской и Харьковской областях", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что украинских военных оставляют без поддержки, связи и подкреплений, обрекая на гибель. "Ежедневно одна за другой штурмовые группы идут в бой, чтобы пополнить списки пропавших без вести или пленных", — добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что подобная тактика командования ВСУ не приносит стратегического успеха.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_518f5aaa9e0e52ef67a67a58d3635f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бросают штурмовые группы на бессмысленные атаки в двух областях
ВСУ в двух областях бросают группы на атаки, которые не приносят успеха