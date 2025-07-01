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Полиция проверит сообщения о мужчине, намеренно обжегшем гениталии утюгом
Полиция проверит сообщения о мужчине, намеренно обжегшем гениталии утюгом - РИА Новости, 01.07.2025
Полиция проверит сообщения о мужчине, намеренно обжегшем гениталии утюгом
Сочинская полиция проводит проверку на фоне сообщений о мужчине, который с помощью утюга якобы обжег себе гениталии из-за проигрыша в казино. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:23:00+03:00
2025-07-01T17:23:00+03:00
2025-07-01T17:23:00+03:00
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сочи
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СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Сочинская полиция проводит проверку на фоне сообщений о мужчине, который с помощью утюга якобы обжег себе гениталии из-за проигрыша в казино. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что мужчину госпитализировали в краснополянскую больницу якобы с ожогами гениталий и других частей тела, которые тот нанес себе самостоятельно из-за проигрыша в казино. "В полицию города Сочи поступило сообщение из медучреждения. В настоящее время проводится проверка", - сказали РИА Новости в краевом управлении МВД, отвечая на вопрос о поступлении мужчины с множественными ожогами в больницу на Красной поляне.
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происшествия, сочи
Полиция проверит сообщения о мужчине, намеренно обжегшем гениталии утюгом
В Сочи проверят сообщения о мужчине, который якобы обжег себе гениталии утюгом