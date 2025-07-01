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Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:58:00+03:00
2025-07-01T19:58:00+03:00
2025-07-01T19:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. "Эммануэль Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов", - говорится в материале. Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Это первый разговор президентов за почти три года.
https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, иран, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов
RTL: телефонный разговор Путина и Макрона продолжался более двух часов