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Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов - РИА Новости, 01.07.2025
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19:58 01.07.2025
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Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:58:00+03:00
2025-07-01T19:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. "Эммануэль Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов", - говорится в материале. Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Это первый разговор президентов за почти три года.
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россия, украина, иран, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов

RTL: телефонный разговор Путина и Макрона продолжался более двух часов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL.
«
"Эммануэль Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов", - говорится в материале.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Это первый разговор президентов за почти три года.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Вчера, 19:15
 
РоссияУкраинаИранВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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