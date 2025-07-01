https://ria.ru/20250701/smi-2026610613.html

Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов

Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов - РИА Новости, 01.07.2025

Путин говорил по телефону с Макроном более двух часов

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:58:00+03:00

2025-07-01T19:58:00+03:00

2025-07-01T19:58:00+03:00

россия

украина

иран

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона продолжался более двух часов, сообщила во вторник радиостанция RTL. "Эммануэль Макрон пообщался во вторник, 1 июля, с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов", - говорится в материале. Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Это первый разговор президентов за почти три года.

https://ria.ru/20250701/kreml-2026604590.html

россия

украина

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, иран, владимир путин, эммануэль макрон