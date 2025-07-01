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СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Дудя* - РИА Новости, 01.07.2025
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15:08 01.07.2025 (обновлено: 15:20 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sk-2026531870.html
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Дудя*
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Дудя* - РИА Новости, 01.07.2025
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Дудя*
В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против блогера-иноагента Юрия Дудя за неисполнении обязанностей иностранного... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:08:00+03:00
2025-07-01T15:20:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
юрий дудь*
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против блогера-иноагента Юрия Дудя за неисполнении обязанностей иностранного агента в РФ."...Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в распространенном во вторник сообщении Главного следственного управления СК по Москве.В понедельник прокуратура Москвы потребовала завести на Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал распространять материалы без должной маркировки, отметило ведомство. Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело уже возбуждено.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юрий дудь*, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Юрий Дудь*, Россия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Дудя*

СК подтвердил возбуждение уголовного дела против иноагента Дудя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против блогера-иноагента Юрия Дудя за неисполнении обязанностей иностранного агента в РФ.
"...Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в распространенном во вторник сообщении Главного следственного управления СК по Москве.
В понедельник прокуратура Москвы потребовала завести на Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал распространять материалы без должной маркировки, отметило ведомство. Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что дело уже возбуждено.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также возможны штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЮрий Дудь*Россия
 
 
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