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На "Госуслугах" заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов
На "Госуслугах" заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов - РИА Новости, 01.07.2025
На "Госуслугах" заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов
Сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на "Госуслугах", им могут воспользоваться льготные категории граждан, сообщило Минцифры РФ в своем... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:48:00+03:00
2025-07-01T18:48:00+03:00
2025-07-01T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на "Госуслугах", им могут воспользоваться льготные категории граждан, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов - социальных вкладов и счетов - заработал на "Госуслугах". Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису", - сказано в сообщении. В число граждан, кому доступны социальные вклады и счета, входят граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии. Так, россияне могут открыть социальный вклад на сумму до 50 тысяч рублей по максимально предложенной банком ставке - его можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются ежемесячно. У социального счета нет ограничений по сумме. Его можно открыть на год, а процентная ставка определяется по договору. На сумму меньше 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России, уточнили в Минцифры. Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно. "Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через "Госуслуги". Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт - это мошенники", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20250619/proverka-2023932541.html
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россия, общество, госуслуги
Россия, Общество, Госуслуги
На "Госуслугах" заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов
Минцифры: на "Госуслугах" можно оформить социальные вклады и счета
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на "Госуслугах", им могут воспользоваться льготные категории граждан, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале
.
"Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов - социальных вкладов и счетов - заработал на "Госуслугах". Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису", - сказано в сообщении.
В число граждан, кому доступны социальные вклады и счета, входят граждане России
старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.
Так, россияне могут открыть социальный вклад на сумму до 50 тысяч рублей по максимально предложенной банком ставке - его можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются ежемесячно.
У социального счета нет ограничений по сумме. Его можно открыть на год, а процентная ставка определяется по договору. На сумму меньше 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Банка России, уточнили в Минцифры. Снимать деньги со счёта можно в любое время без ограничений, а проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.
"Обратите внимание. Заключить договор можно только самостоятельно через "Госуслуги". Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счёт - это мошенники", - добавили в Минцифры.