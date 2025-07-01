https://ria.ru/20250701/serbiya-2026326786.html

Разыграли "османскую карту": Запад намерен додавить друга России

Разыграли "османскую карту": Запад намерен додавить друга России - РИА Новости, 01.07.2025

Разыграли "османскую карту": Запад намерен додавить друга России

Десятки тысяч протестующих в Белграде потребовали в минувшие выходные досрочных парламентских выборов. Демонстранты парализовали транспортное движение в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Десятки тысяч протестующих в Белграде потребовали в минувшие выходные досрочных парламентских выборов. Демонстранты парализовали транспортное движение в столице, нападали на сотрудников полиции. Президент Александр Вучич заранее отказался прислушиваться к митингующим. Что происходит в Сербии — в материале РИА Новости.Исторический моментУличные акции были приурочены к памятной дате — битве на Косовом поле в 1389 году между войсками Османской империи и балканскими феодалами. Победили турки, но проявленный сербами героизм вдохновил на борьбу следующие поколения.Оппозиционеры, обвинив власти в коррупции и сравнив их с "османскими поработителями", заявили, что до 21:00 (это было в субботу) президент должен распустить парламент и уйти в отставку. Вучич ответил: "Сербия ультиматумов не признает". Намекнув, что беспорядки инспирированы извне, заверил: органы правопорядка готовы к разным сценариям.По оценке полиции, на улицы вышли около 36 тысяч человек. Оппозиционеры говорят о 140 тысячах, но признают, что предыдущее антиправительственное выступление, 15 марта, было более массовым (власти насчитали 107 тысяч, противника Вучича — 325 тысяч).Когда срок ультиматума истек, начались столкновения. В 21:45 организаторы заявили, что "это уже не студенческий протест". Экс-премьер Ана Брнабич обвинила их в "призыве к гражданской войне".Среди демонстрантов возникли люди в масках — они поджигали фаеры и бросали в полицейских. Силовики брали под контроль одну улицу за другой, разрушая баррикады. Так продолжалось до утра. Задержали 77 человек, пострадали по меньшей мере 48 сотрудников правоохранительных органов. Силовики, как подчеркивают в МВД, применяли только дубинки."Прежде всего — самое важное. Произошло то, что я предсказывал. Сербия победила, потому что Сербию не одолеть насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится", — подвел итог Вучич.Тем не менее в воскресенье почти в 20 городах состоялись новые акции. Участники требовали досрочных выборов и освобождения задержанных. Вместе с тем организаторы митингов просили собравшихся не мешать полиции разбирать построенные накануне баррикады.Утром в понедельник небольшие группы активистов по всему Белграду пытались заблокировать движение транспорта: выкатывали на проезжую часть мусорные баки, постоянно переходили дорогу туда и обратно на нерегулируемых перекрестках… Полиция оперативно разгоняла нарушителей порядка, парализовать город не удалось.Международная реакцияВсе началось после обрушения 1 ноября 2024-го крыши вокзала в городе Нови Сад — погибли 15 человек. С тех пор демонстрации проводят регулярно.За тем, что происходит, следят и в Москве. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на урегулирование политического кризиса, указав, что сербские власти готовы к диалогу с оппозицией."Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Александр Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства. <…> Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями", — подчеркнул он.На Западе высказались в привычном духе."Мы решительно осуждаем любые акты ненависти и насилия. Право на мирные собрания должно быть защищено. <…> Вмешательство полиции должно быть соразмерным и соответствовать основным правам, включая права всех арестованных. Мы ожидаем быстрого, прозрачного и заслуживающего доверия расследования сообщений о чрезмерном применении силы, а также соблюдения надлежащей правовой процедуры для всех задержанных", — заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсьеон.Британский телеканал Sky News обвинил Вучича в усилении авторитаризма: "Люди не верят в его приверженность демократическим ценностям и евроинтеграции, поэтому протестуют уже больше восьми месяцев, пока президент укрепляет связи с Россией и Китаем".Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung тоже сделала акцент на этом. А информагентство Bloomberg сообщило о десятках задержанных на "митинге против коррумпированного правительства", который проходил мирно до вмешательства полиции.Новый поворотЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что среди протестующих немало тех, кто пытается дестабилизировать политическую ситуацию."Они добиваются смены режима. Причем легальность и легитимность их не особенно интересуют. Прежде всего речь о различных провокаторах, связанных с неправительственными организациями и получающими деньги из США. Из-за Дональда Трампа у них возникли некоторые сложности с финансированием, поэтому они стараются продемонстрировать Вашингтону свою полезность", — говорит политолог.Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев пока не видит особой угрозы для Вучича."День битвы на Косовом поле, в честь которой учрежден праздник Видовдан, — это традиционный повод для антиправительственных акций. Что касается содержания протеста, то в Сербии действительно многие недовольны уровнем коррупции. Кроме того, в стране высокая безработица. Полтора миллиона уехали на заработки за границу. Конечно, внешние силы пользуются этим", — отметил он.И добавил: Запад поддерживает оппозицию, чтобы заставить Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, открыто включиться в военную помощь Украине и так далее."Страны ЕС оказывают на Белград большое экономическое и культурное давление. Ключевую роль играет Чехия — главный "амбассадор" Сербии в Евросоюзе и НАТО. Белград постараются подчинить и без Майдана", — подчеркивает эксперт.Самое важное, заключает он, произойдет через два года, когда пройдут президентские выборы. Запад все сделает для того, чтобы привести к власти лояльных себе людей, хотя России симпатизируют до 85% сербов.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), ана брнабич, александр вучич, еврокомиссия, российский государственный гуманитарный университет, сергей лавров, беспорядки в белграде, евросоюз