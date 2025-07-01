Разыграли "османскую карту": Запад намерен додавить друга России
Политолог Трухачев: Белград попытаются додавить без Майдана
© AP Photo / Marko DrobnjakovicАкция протеста в Белграде. 28 июня 2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Акция протеста в Белграде. 28 июня 2025
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Десятки тысяч протестующих в Белграде потребовали в минувшие выходные досрочных парламентских выборов. Демонстранты парализовали транспортное движение в столице, нападали на сотрудников полиции. Президент Александр Вучич заранее отказался прислушиваться к митингующим. Что происходит в Сербии — в материале РИА Новости.
Исторический момент
Уличные акции были приурочены к памятной дате — битве на Косовом поле в 1389 году между войсками Османской империи и балканскими феодалами. Победили турки, но проявленный сербами героизм вдохновил на борьбу следующие поколения.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicАнтиправительственный митинг в Белграде, Сербия
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Антиправительственный митинг в Белграде, Сербия
Оппозиционеры, обвинив власти в коррупции и сравнив их с "османскими поработителями", заявили, что до 21:00 (это было в субботу) президент должен распустить парламент и уйти в отставку. Вучич ответил: "Сербия ультиматумов не признает". Намекнув, что беспорядки инспирированы извне, заверил: органы правопорядка готовы к разным сценариям.
По оценке полиции, на улицы вышли около 36 тысяч человек. Оппозиционеры говорят о 140 тысячах, но признают, что предыдущее антиправительственное выступление, 15 марта, было более массовым (власти насчитали 107 тысяч, противника Вучича — 325 тысяч).
Когда срок ультиматума истек, начались столкновения. В 21:45 организаторы заявили, что "это уже не студенческий протест". Экс-премьер Ана Брнабич обвинила их в "призыве к гражданской войне".
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Среди демонстрантов возникли люди в масках — они поджигали фаеры и бросали в полицейских. Силовики брали под контроль одну улицу за другой, разрушая баррикады. Так продолжалось до утра. Задержали 77 человек, пострадали по меньшей мере 48 сотрудников правоохранительных органов. Силовики, как подчеркивают в МВД, применяли только дубинки.
"Прежде всего — самое важное. Произошло то, что я предсказывал. Сербия победила, потому что Сербию не одолеть насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится", — подвел итог Вучич.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич
Тем не менее в воскресенье почти в 20 городах состоялись новые акции. Участники требовали досрочных выборов и освобождения задержанных. Вместе с тем организаторы митингов просили собравшихся не мешать полиции разбирать построенные накануне баррикады.
Утром в понедельник небольшие группы активистов по всему Белграду пытались заблокировать движение транспорта: выкатывали на проезжую часть мусорные баки, постоянно переходили дорогу туда и обратно на нерегулируемых перекрестках… Полиция оперативно разгоняла нарушителей порядка, парализовать город не удалось.
Международная реакция
Все началось после обрушения 1 ноября 2024-го крыши вокзала в городе Нови Сад — погибли 15 человек. С тех пор демонстрации проводят регулярно.
© AP Photo / Darko VojinovicЗадержание протестующих в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Задержание протестующих в Белграде
За тем, что происходит, следят и в Москве. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на урегулирование политического кризиса, указав, что сербские власти готовы к диалогу с оппозицией.
"Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Александр Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства. <…> Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями", — подчеркнул он.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
На Западе высказались в привычном духе.
"Мы решительно осуждаем любые акты ненависти и насилия. Право на мирные собрания должно быть защищено. <…> Вмешательство полиции должно быть соразмерным и соответствовать основным правам, включая права всех арестованных. Мы ожидаем быстрого, прозрачного и заслуживающего доверия расследования сообщений о чрезмерном применении силы, а также соблюдения надлежащей правовой процедуры для всех задержанных", — заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсьеон.
© AP Photo / Darko VojinovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
Британский телеканал Sky News обвинил Вучича в усилении авторитаризма: "Люди не верят в его приверженность демократическим ценностям и евроинтеграции, поэтому протестуют уже больше восьми месяцев, пока президент укрепляет связи с Россией и Китаем".
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung тоже сделала акцент на этом. А информагентство Bloomberg сообщило о десятках задержанных на "митинге против коррумпированного правительства", который проходил мирно до вмешательства полиции.
Новый поворот
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что среди протестующих немало тех, кто пытается дестабилизировать политическую ситуацию.
"Они добиваются смены режима. Причем легальность и легитимность их не особенно интересуют. Прежде всего речь о различных провокаторах, связанных с неправительственными организациями и получающими деньги из США. Из-за Дональда Трампа у них возникли некоторые сложности с финансированием, поэтому они стараются продемонстрировать Вашингтону свою полезность", — говорит политолог.
© ФотоПротесты студентов и оппозиции в Сербии
© Фото
Протесты студентов и оппозиции в Сербии
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев пока не видит особой угрозы для Вучича.
"День битвы на Косовом поле, в честь которой учрежден праздник Видовдан, — это традиционный повод для антиправительственных акций. Что касается содержания протеста, то в Сербии действительно многие недовольны уровнем коррупции. Кроме того, в стране высокая безработица. Полтора миллиона уехали на заработки за границу. Конечно, внешние силы пользуются этим", — отметил он.
И добавил: Запад поддерживает оппозицию, чтобы заставить Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, открыто включиться в военную помощь Украине и так далее.
© ФотоПротест студентов и сторонников оппозиции в Сербии
© Фото
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии
"Страны ЕС оказывают на Белград большое экономическое и культурное давление. Ключевую роль играет Чехия — главный "амбассадор" Сербии в Евросоюзе и НАТО. Белград постараются подчинить и без Майдана", — подчеркивает эксперт.
Самое важное, заключает он, произойдет через два года, когда пройдут президентские выборы. Запад все сделает для того, чтобы привести к власти лояльных себе людей, хотя России симпатизируют до 85% сербов.