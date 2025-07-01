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СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану - РИА Новости, 01.07.2025
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23:33 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/sb-2026631420.html
СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану
СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану - РИА Новости, 01.07.2025
СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану
Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции по Ирану, сроков голосования пока нет, заявил председатель органа в июле постпред Пакистана при... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:33:00+03:00
2025-07-01T23:33:00+03:00
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции по Ирану, сроков голосования пока нет, заявил председатель органа в июле постпред Пакистана при Организации Асим Ифтихар Ахмад в ответ на вопрос РИА Новости. Пакистан во вторник на месяц занял пост председателя СБ ООН. "На данный момент нет точных сроков, но обсуждения продолжаются", - сказал пакистанский дипломат в ходе брифинга. После объявленного США прекращения огня между Ираном и Израилем РФ, Пакистан и КНР представили в СБ ООН "обновленную с учетом развития событий редакцию" соответствующего проекта, отмечал ранее постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. В обновленном проекте резолюции (есть в распоряжении РИА Новости) содержится формулировка с осуждением ударов по ядерным объектам Ирана. При этом авторы документа принимают к сведению объявленное прекращение огня и призывают стороны обеспечить, чтобы оно было устойчивым и долгосрочным. Они также призывают воздерживаться от дальнейшей эскалации. Также в проекте содержится призыв к дипломатическому урегулированию, в котором предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.
https://ria.ru/20250701/putin-2026609381.html
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в мире, иран, пакистан, россия, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон
В мире, Иран, Пакистан, Россия, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совет Безопасности ООН
СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану

Постпред Пакистана Ахмад: СБ ООН продолжит обсуждать проект резолюции по Ирану

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции по Ирану, сроков голосования пока нет, заявил председатель органа в июле постпред Пакистана при Организации Асим Ифтихар Ахмад в ответ на вопрос РИА Новости.
Пакистан во вторник на месяц занял пост председателя СБ ООН.
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"На данный момент нет точных сроков, но обсуждения продолжаются", - сказал пакистанский дипломат в ходе брифинга.
После объявленного США прекращения огня между Ираном и Израилем РФ, Пакистан и КНР представили в СБ ООН "обновленную с учетом развития событий редакцию" соответствующего проекта, отмечал ранее постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
В обновленном проекте резолюции (есть в распоряжении РИА Новости) содержится формулировка с осуждением ударов по ядерным объектам Ирана. При этом авторы документа принимают к сведению объявленное прекращение огня и призывают стороны обеспечить, чтобы оно было устойчивым и долгосрочным. Они также призывают воздерживаться от дальнейшей эскалации.
Также в проекте содержится призыв к дипломатическому урегулированию, в котором предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.
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В миреИранПакистанРоссияВасилий НебензяООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСовет Безопасности ООН
 
 
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