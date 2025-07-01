https://ria.ru/20250701/sammit-2026498705.html

Песков ответил на вопрос о приглашении Сирии на саммит Россия — ЛАГ

Песков ответил на вопрос о приглашении Сирии на саммит Россия — ЛАГ - РИА Новости, 01.07.2025

Песков ответил на вопрос о приглашении Сирии на саммит Россия — ЛАГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения сирийский властей на первый Российско-арабский саммит, заявил, что такие... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:18:00+03:00

2025-07-01T13:18:00+03:00

2025-07-01T13:23:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения сирийский властей на первый Российско-арабский саммит, заявил, что такие приглашения будут направлены. "Безусловно, такие приглашения будут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Кремль новое сирийское руководство саммите Россия-ЛАГ в октябре.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, в свою очередь, сообщал, что осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии.

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россия, дмитрий песков, лига арабских государств, в мире, сирия