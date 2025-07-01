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Губернатор Самарской области почтил память ветеранов боевых действий - РИА Новости, 01.07.2025
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17:00 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/samara-2026574463.html
Губернатор Самарской области почтил память ветеранов боевых действий
Губернатор Самарской области почтил память ветеранов боевых действий - РИА Новости, 01.07.2025
Губернатор Самарской области почтил память ветеранов боевых действий
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник почтил память ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:00:00+03:00
2025-07-01T17:00:00+03:00
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник почтил память ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий. Эту памятную дату в Самарской области впервые отмечают официально. В Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, с такой инициативой вышли ассоциация ветеранов СВО Самарской области и другие ветеранские организации", - говорится в сообщении правительства области. Торжественное мероприятие прошло в Самаре на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Федорищев обратился к ветеранам боевых действий, поблагодарив за инициативу установить официальных статус этой важной памятной дате. "Она действительно позволяет нам укрепить фундаментальное, самое базовое для нас знание о том подвиге, который совершает русский солдат. Мы в этот день также вспоминаем всех, кто ушел, кто отдал жизнь ради служения нашей стране. Вечная им память", - сказал губернатор Самарской области. Федорищев отметил, что эта дата - повод подумать о сегодняшних защитниках Отечества и о том, что можно для них сделать. Глава региона возложил цветы к мемориалу. Также он вручил благодарности губернатора руководителям и сотрудникам региональных общественных организаций ветеранов боевых действий. Установление памятной даты стало важным шагом в признании заслуг всех поколений воинов-самарцев. Как отметили участники церемонии, такие инициативы укрепляют связь между ветеранами разных лет и воспитывают патриотизм у молодежи.
https://ria.ru/20250624/fedorischev-2025205316.html
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самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев, владимир путин
Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
Губернатор Самарской области почтил память ветеранов боевых действий

Федорищев почтил память ветеранов боевых действий в Самарской области

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник почтил память ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий. Эту памятную дату в Самарской области впервые отмечают официально. В Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, с такой инициативой вышли ассоциация ветеранов СВО Самарской области и другие ветеранские организации", - говорится в сообщении правительства области.
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Торжественное мероприятие прошло в Самаре на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Федорищев обратился к ветеранам боевых действий, поблагодарив за инициативу установить официальных статус этой важной памятной дате.
"Она действительно позволяет нам укрепить фундаментальное, самое базовое для нас знание о том подвиге, который совершает русский солдат. Мы в этот день также вспоминаем всех, кто ушел, кто отдал жизнь ради служения нашей стране. Вечная им память", - сказал губернатор Самарской области.
Федорищев отметил, что эта дата - повод подумать о сегодняшних защитниках Отечества и о том, что можно для них сделать.
Глава региона возложил цветы к мемориалу. Также он вручил благодарности губернатора руководителям и сотрудникам региональных общественных организаций ветеранов боевых действий.
Установление памятной даты стало важным шагом в признании заслуг всех поколений воинов-самарцев. Как отметили участники церемонии, такие инициативы укрепляют связь между ветеранами разных лет и воспитывают патриотизм у молодежи.
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Самарская областьРоссияСамараВячеслав ФедорищевВладимир Путин
 
 
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