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Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/saldo-2026432405.html
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 01.07.2025
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:12:00+03:00
2025-07-01T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить о таком сценарии преждевременно. Ранее Сальдо заявлял в интервью РИА Новости, что долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ оккупированной ими правобережной части Херсонской области. "Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно", - сказал Сальдо, оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250630/kherson-2026239624.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области

Сальдо: шансы на вывод ВСУ из Херсонской области растут с каждым днем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить о таком сценарии преждевременно.
Ранее Сальдо заявлял в интервью РИА Новости, что долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ оккупированной ими правобережной части Херсонской области.
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"Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно", - сказал Сальдо, оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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