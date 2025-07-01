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Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 01.07.2025
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:12:00+03:00
2025-07-01T07:12:00+03:00
2025-07-01T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить о таком сценарии преждевременно. Ранее Сальдо заявлял в интервью РИА Новости, что долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ оккупированной ими правобережной части Херсонской области. "Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно", - сказал Сальдо, оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250630/kherson-2026239624.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области
Сальдо: шансы на вывод ВСУ из Херсонской области растут с каждым днем