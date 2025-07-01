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Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области

Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 01.07.2025

Сальдо допустил вывод войск ВСУ из правобережной части Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:12:00+03:00

2025-07-01T07:12:00+03:00

2025-07-01T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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владимир сальдо

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод войск ВСУ из оккупированной ими правобережной части региона, но, по его словам, на сегодня говорить о таком сценарии преждевременно. Ранее Сальдо заявлял в интервью РИА Новости, что долгосрочный мир с Киевом возможен только при условии освобождения от ВСУ оккупированной ими правобережной части Херсонской области. "Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно", - сказал Сальдо, оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250630/kherson-2026239624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность