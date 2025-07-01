https://ria.ru/20250701/saldo-2026419870.html

Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо

Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.07.2025

Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо

ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:07:00+03:00

2025-07-01T03:07:00+03:00

2025-07-01T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

днепр (река)

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жесткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе", — сказал он.Накануне глава региона заявил, что российские военные продолжают рейды на оккупированный противником правый берег Днепра и выполняют задачи по дестабилизации позиций украинских боевиков.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, днепр (река), россия, владимир сальдо