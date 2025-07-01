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Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 01.07.2025 (обновлено: 10:13 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/saldo-2026419870.html
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.07.2025
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо
ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:07:00+03:00
2025-07-01T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
днепр (река)
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жесткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе", — сказал он.Накануне глава региона заявил, что российские военные продолжают рейды на оккупированный противником правый берег Днепра и выполняют задачи по дестабилизации позиций украинских боевиков.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, днепр (река), россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо

Сальдо: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жесткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе", — сказал он.
Штурмовые подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
21 июня, 06:08
Накануне глава региона заявил, что российские военные продолжают рейды на оккупированный противником правый берег Днепра и выполняют задачи по дестабилизации позиций украинских боевиков.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепр (река)РоссияВладимир Сальдо
 
 
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