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Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.07.2025
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо
ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:07:00+03:00
2025-07-01T03:07:00+03:00
2025-07-01T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жесткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе", — сказал он.Накануне глава региона заявил, что российские военные продолжают рейды на оккупированный противником правый берег Днепра и выполняют задачи по дестабилизации позиций украинских боевиков.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.Сейчас армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, днепр (река), россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо
Российские военные пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, заявил Сальдо
Сальдо: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области