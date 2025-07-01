https://ria.ru/20250701/rossiya-2026624564.html
Национальный центр "Россия" отметил первую годовщину
Национальный центр "Россия" отметил первую годовщину - РИА Новости, 02.07.2025
Национальный центр "Россия" отметил первую годовщину
Национальный центр "Россия" за первый год с момента создания вырос в масштабную просветительскую инициативу, говорится в сообщении в Telegram-канале центра. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-01T22:11:00+03:00
2025-07-01T22:11:00+03:00
2025-07-02T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Национальный центр "Россия" за первый год с момента создания вырос в масштабную просветительскую инициативу, говорится в сообщении в Telegram-канале центра.Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2024 года подписал указ о создании в Москве национальный центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, закрывшейся 8 июля того же года. В День народного единства, 4 ноября, на площадке "Экспоцентра" национальный центр "Россия" открыл свои двери для посетителей."Ровно год назад президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия". Центр вырос из яркой выставки "Россия" в масштабную просветительскую инициативу — место, где рождаются идеи, формируется культурный код и каждый находит свою точку опоры", - отметили в национальном центре.За месяцы работы в центре прошло более 10 тысяч экскурсий, "сотни мероприятий", в том числе международного уровня."Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной", - отметила генеральный директор национального центра Наталья Виртуозова.
https://ria.ru/20250421/putin-2012551495.html
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владимир путин, экспоцентр, россия, москва
Владимир Путин, Экспоцентр, Россия, Москва
Национальный центр "Россия" отметил первую годовщину
Наццентр "Россия" отметил годовщину распоряжения Путина о создании организации
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Национальный центр "Россия" за первый год с момента создания вырос в масштабную просветительскую инициативу, говорится в сообщении в Telegram-канале
центра.
Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2024 года подписал указ о создании в Москве национальный центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, закрывшейся 8 июля того же года. В День народного единства, 4 ноября, на площадке "Экспоцентра" национальный центр "Россия" открыл свои двери для посетителей.
"Ровно год назад президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия". Центр вырос из яркой выставки "Россия" в масштабную просветительскую инициативу — место, где рождаются идеи, формируется культурный код и каждый находит свою точку опоры", - отметили в национальном центре.
За месяцы работы в центре прошло более 10 тысяч экскурсий, "сотни мероприятий", в том числе международного уровня.
"Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной", - отметила генеральный директор национального центра Наталья Виртуозова.