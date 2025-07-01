https://ria.ru/20250701/rossiya-2026527205.html

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по теракту в "Крокусе"

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 01.07.2025

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по теракту в "Крокусе"

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:49:00+03:00

2025-07-01T14:49:00+03:00

2025-07-01T14:59:00+03:00

россия

мухаммадсобир файзов

красногорск

украина

генеральная прокуратура рф

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Муродали Рачабализоды, Умеджона Солиева, Мустакима Солиева, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова, Аминчона Исломова... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям об участии в террористической организации, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, о теракте, о приготовлении к теракту, о незаконном обороте огнестрельного оружия, о незаконном обороте взрывных устройств, о незаконном изготовлении огнестрельного оружия, о незаконном изготовления взрывчатых веществ, а также о вооружении лица для совершения теракта, финансировании терроризма и пособничестве терроризму и фиктивной регистрации иностранцев.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

https://realty.ria.ru/20250701/uscherb-2026527968.html

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россия, мухаммадсобир файзов, красногорск, украина, генеральная прокуратура рф, крокус, крокус сити холл, происшествия